Skoda вывела на тесты рестайлинговый Karoq

Издание AutoWeek опубликовало фото кроссовера Skoda Karoq, передняя и задняя части которого обклеены камуфляжной плёнкой. Скорее всего, рестайлинг будет проводиться по сценарию Seat Ateca нового модельного года.

Масштабных изменений не предвидится. Предположительно, будет изменена пластика бамперов, оформление решётки радиатора и внутренняя архитектура головной оптики и фонарей. В палитре цветов появятся новые эмали, также пополнится линейка колёсных дисков.

Вместе с минимальным рестайлингом внешности Karoq, как и Seat Ateca, обзаведётся новой мультимедийной системой и модернизированными помощниками безопасности и комфорта.

Фото: www.autoweek.nl

Список двигателей вряд ли претерпит изменения. В настоящее время Karoq в Европе предложен с бензиновыми двигателями 1.5 и 2.0 литра мощностью 150 и 190 л.с. соответственно, а также дизелем 2.0 TDI аналогичной мощности. Для кроссовера доступна система полного привода, коробки передач: 6-ступенчатая МКП и 7-скоростной "робот" DSG.

Можно ожидать, что обновлённый Skoda Karoq выйдет на рынок до конца 2020 года.

Ранее "РГ" сообщала, что в России стартовали продажи Karoq. Модель в базовой версии с 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 8-ступенчатым "автоматом" стоит от 1 387 000 рублей. В конце апреля до нашей страны добрались версии Karoq 4x4.