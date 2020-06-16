Toyota Supra разбили о дерево на ровной дороге во время тест-драйва

Тест-драйв новенького спорткара Toyota Supra закончился для двух человек столкновением с деревом. Удар был такой силы, что детали автомобиля находили в радиусе 30 метров от места аварии, но оба "испытателя" остались живы.

Напомним, Toyota Supra нового поколения создавалась в партнёрстве с BMW и является "близнецом" Z4. Автомобиль оснащен рядной "шестёркой" мощностью 340 л.с. Неудивительно, если не имеешь навыка укрощения такого табуна, можно потерять контроль над управлением.

Подробности аварии не разглашаются, но, как пишет The Drive со ссылкой на представителя дилера Millennium Toyota, люди "в порядке". Со слов пожарных удалось узнать, что человек, находившийся на пассажирском сиденье, в результате столкновения с деревом оказался зажат в салоне, а после спасения был доставлен в больницу с "серьёзными травмами ног".

Фото: www.thedrive.com

В Facebook появились комментарии, в которых пользователи жалуются на состояние дороги, отмечая, что она не должна использоваться для тест-драйвов быстрых автомобилей и годится лишь для поездок на внедорожном пикапе. И вы только посмотрите на эту ужасную дорогу!

Напомним, Toyota Supra стартовала на российском рынке в августе 2019 года. В настоящее время купить спорткар можно начиная от 5 534 000 рублей, однако до 30 июня можно приобрести купе гораздо дешевле - от 4 934 000 рублей.