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16.06.2020 17:45
Рубрика: Легковые авто

Toyota Supra разбили о дерево на ровной дороге во время тест-драйва

Текст: Константин Руссов
Фото: www.thedrive.com Фото: www.thedrive.com
Фото: www.thedrive.com

Тест-драйв новенького спорткара Toyota Supra закончился для двух человек столкновением с деревом. Удар был такой силы, что детали автомобиля находили в радиусе 30 метров от места аварии, но оба "испытателя" остались живы.

Напомним, Toyota Supra нового поколения создавалась в партнёрстве с BMW и является "близнецом" Z4. Автомобиль оснащен рядной "шестёркой" мощностью 340 л.с. Неудивительно, если не имеешь навыка укрощения такого табуна, можно потерять контроль над управлением.

Фото: www.twitter.com/oziregaimo
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Подробности аварии не разглашаются, но, как пишет The Drive со ссылкой на представителя дилера Millennium Toyota, люди "в порядке". Со слов пожарных удалось узнать, что человек, находившийся на пассажирском сиденье, в результате столкновения с деревом оказался зажат в салоне, а после спасения был доставлен в больницу с "серьёзными травмами ног".

Фото: www.thedrive.com

В Facebook появились комментарии, в которых пользователи жалуются на состояние дороги, отмечая, что она не должна использоваться для тест-драйвов быстрых автомобилей и годится лишь для поездок на внедорожном пикапе. И вы только посмотрите на эту ужасную дорогу!

Напомним, Toyota Supra стартовала на российском рынке в августе 2019 года. В настоящее время купить спорткар можно начиная от 5 534 000 рублей, однако до 30 июня можно приобрести купе гораздо дешевле - от 4 934 000 рублей.

Фото: www.thedrive.com
#Toyota