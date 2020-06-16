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16.06.2020 03:29
Рубрика: В мире

Трамп назвал "крайне неподобающими" планы Болтона опубликовать мемуары

Фото: TASOS KATOPODIS GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Фото: TASOS KATOPODIS GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Фото: TASOS KATOPODIS GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп считает "крайне неподобающим" то, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон написал книгу воспоминаний о работе с ним и намерен ее опубликовать. Об этом американский лидер заявил во время выступления перед журналистами в Белом доме.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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"Возможно, он не говорит правду, он известен тем, что часто не говорит правду", - цитирует Трампа РИА Новости. Он также выразил надежду, что компетентные органы США привлекут Болтона к уголовной ответственности, если тот будет продолжать отказываться удалить определенную информацию из своей книги в соответствии с требованиями юристов американского правительства.

В свою очередь генпрокурор США Уильям Барр отметил, что для мемуаров экс-чиновников существует специальная процедура проверки на предмет разглашения секретных сведений, которую нужно пройти перед публикацией. Болтон этот процесс не прошел, подчеркнул Барр, назвав беспрецедентным тот факт, что книгу планируется издать при действующем президенте.

Напомним, речь идет о книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", в которой бывший советник подверг резкой критике внешнюю политику Трампа. Ранее Белый дом заявил Болтону, что в рукописи, которая готовится к публикации, все еще есть информация, которая расценивается как секретная. К 19 июня автору будет предоставлена отредактированная копия его работы. Однако Болтон настаивает, что убрал из мемуаров все данные, которые могут быть секретными, и намерен опубликовать рукопись в конце июня, даже если власти будут против.

В мире США Дональд Трамп

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