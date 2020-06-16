Трамп рассказал о готовящейся реформе полиции

Президент США Дональд Трамп пообещал 16 июня подписать указ, регулирующий действия полиции. Такое решение было принято после многочисленных акций протеста. Напомним, американцы вышли на улицы в конце мая. Причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских в Миннеаполисе 25 мая.

Спустя три недели в Атланте (штат Джорджия) стражи порядка использовали оружие при задержании темнокожего местного жителя Рейшарда Брукса, который от полученных ранений скончался.

Трамп назвал ситуацию ужасной. "Это вызывает серьезную обеспокоенность. У нас будет несколько решений. Это касается справедливости и безопасности. Я думаю, указ будет весьма всеобъемлющим", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов.