В Пекине из-за коронавируса ограничили работу общественного транспорта

В Пекине из-за коронавируса введены ограничения на передвижение местных жителей. В частности, сейчас нельзя выехать за пределы мегаполиса на такси. Кроме того, принято решение сократить количество междугородных автобусов.

Ранее в китайском городе Баодин, который находится всего в 140 километрах от столицы КНР, ввели военное положение. Это связано с выявлением очага коронавирусной инфекции на оптовом рынке "Синьфади" на юго-западе Пекина. Большинство заразившихся - работники торговых точек, их родственники и близкие. Власти стараются максимально изолировать потенциальных носителей вируса. В воскресенье были закрыты еще шесть оптовых продовольственных рынков.

В медицинских учреждениях столицы КНР сейчас находятся 107 лиц с SARS-CoV-2. За все время пандемии в городе зарегистрировано 700 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли, сообщает ТАСС.