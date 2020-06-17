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17.06.2020 17:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ не будет выплачивать бонусы рабочим из-за низких продаж

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Группа АвтоВАЗ отказалась от бонусов и индексации зарплат сотрудникам. Такое решение позволит сократить издержки без увольнений.

"Это решение было принято на заседании согласительной комиссии. Работодатель отметил, что результаты работы группы не позволяют выплатить премии за полугодие и проиндексировать ставки и оклады. Если работа предприятия стабилизируется и даст положительные результаты, комиссия вернется к рассмотрению вопроса индексации тарифных ставок и окладов в октябре текущего года", - передает "Интерфакс" сообщение профсоюзной организации АвтоВАЗа.

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Профсоюз предприятия сообщил, что руководство компании решило оставить персонал без премии за первое полугодие 2020 года, а также не индексировать тарифные ставки и оклады с 1 июля.

Отметим, Волжский автогигант выделил 10 млн рублей на премии работникам, которые трудились в две первые "нерабочие недели". Выплаты уже получены в прошлом месяце.

Ранее сообщалось о том, что АвтоВАЗ отменил четырёхдневный режим работы в связи с краткосрочным оживлением на российском рынке.

С января по май текущего года отечественная марка Lada реализовала 104,5 тысяч автомобилей. Данный результат хуже прошлогоднего на 27,1%.

В Группу АвтоВАЗ входит основной завод АвтоВАЗ (выпускаются автомобили Lada, Renault и Datsun), Лада Запад Тольятти (Lada Niva-2), Лада Ижевск (Lada Vesta).

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#Lada