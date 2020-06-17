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Бен Уишоу сыграет в экранизации мемуаров врача "Будет больно"

Новости
    17.06.2020, 13:23
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британский актер Бен Уишоу, известный по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Пустая корона", "Чрезвычайно английский скандал", "Дэвид Копперфильд", "Девушка из Дании", чей голос моментально узнается теми, кто смотрел "Приключения Паддингтона" на языке оригинала, сыграет в мини-сериале BBC Two на медицинскую тематику.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжетной основой станут воспоминания врача-гинеколога Адама Кея, впоследствии ушедшего из профессии. В своем произведении под названием "Будет больно" (This is Going to Hurt), которое было опубликовано в 2017 году и мгновенно произвело фурор среди читателей, автор рассказывает о своем опыте работы в учреждениях Национальной службы здравоохранения (NHS).

Мемуары изобилуют разноплановыми историями из профессиональной жизни врача, в которой людские трагедии становятся неизбежной частью повседневности, а комические моменты возникают тогда, когда меньше всего их ждешь. Radio Times напоминает о том, что слухи об экранизации "Будет больно" ходят с 2018 года, тогда речь шла о восьмисерийной экранизации.

На настоящий момент известно, что Уишоу предстоит предстать в образе Адама Кея, от лица которого ведется повествование. Сам актер сообщил: он гордится тем, что присоединился к работе над таким увлекательным произведением. Он также добавил, что книга представляет собой замечательный, честный и местами душераздирающий рассказ о крайне важном учреждении, в котором работает целая армия неизвестных широкой публике героев. Они трудятся в очень тяжелых условиях, и это предстало со всей очевидностью совсем недавно, во времена пандемии COVID-19.

Событие таких масштабов привлекло всеобщее внимание к их благородному труду, и создавшаяся ситуация настоятельно требует поддержки Национальной службы здравоохранения и ее сотрудников.

Автором сценария стал сам автор книги, который крайне доволен выбором актера на главную роль. Он также пошутил, что теперь у него есть ответ на вопрос о том, кто расскажет историю его жизни.

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