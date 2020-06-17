Безработный угнал каршеринговую Kia Optima, сняв GPS-маячок

В Москве безработный мужчина арендовал по фальшивым документам каршеринговую машину, снял с неё GPS-маячок и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские получили заявление от 33-летней женщины, которая является учредителем популярной каршеринговой компании. Сотрудника рассказала о том, что пользователь каршеринга взял во временную эксплуатацию Kia Optima. Представительский седан был оборудован навигационной системой, но через некоторое время его геолокация перестала отображаться, а арендатор перестал отвечать на звонки.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Москве, полиция уже задержала злоумышленника.

"Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный житель Подмосковья. Следствием было установлено, что злоумышленник взял в аренду автомобиль по поддельным документам, снял с него GPS-маяк и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 1,7 млн рублей", - рассказали в ведомстве.

В отношении угонщика следствием возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Полиция продолжает расследование.

Напомним, цены на Kia Optima лежат в диапазоне от 1 424 900 рублей до 2 134 900 рублей. В "базе" седан оснащается 150-сильным двигателем в паре с "механикой" или "автоматом".

Ранее сообщалось, что Kia откажется от названия Optima. Модель на всех рынках будет называться K5. Дата начала продаж нового Kia K5, цены и комплектации будут объявлены позднее.