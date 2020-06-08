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08.06.2020 08:20
Рубрика: Легковые авто

Kia больше не будет продавать Optima в России. Ее заменят другой моделью

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Российское представительство Kia сообщило о завершении цикла сертификационных испытаний седана K5, который придёт на смену Kia Optima.

Фото: Пресс-служба Kia
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Напомним, информация о том, что Kia откажется от названия Optima, и модель на всех рынках будет называться K5, появилась буквально сразу после премьеры новинки, состоявшейся в конце 2019 года. Россия не стала исключением, и Optima в нашей стране продаваться больше не будет.

"Решение о смене названия обусловлено изменениями в стратегии развития бренда, а также новым вектором развития дизайна самой модели, - пояснили в представительстве Kia. - К5 отличается стремительным силуэтом, напоминающим фастбек. Он является одним из наиболее изящных седанов за всю историю марки".

Фото: Пресс-служба Kia.

Уже известно, какие силовые агрегаты будут доступны для Kia K5 в российской спецификации. Модель предложат со 150-сильным "атмосферником" 2.0 MPI и 6-ступенчатым "автоматом" и безнаддувным 2.5 GDI с распределённым впрыском топлива мощностью 194 л.с. и 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Ранее "РГ" сообщала, что у Kia K5 появилась полноприводная версия, но такая до РФ не доберётся: для нас сертифицировали K5 с приводом на переднюю ось.

В настоящее время можно купить Kia Optima начиная от 1 424 900 рублей со 150-сильным мотором и механической коробкой передач, модель с этим же мотором на "автомате" стоит 1 554 900 рублей.

Дата начала продаж нового Kia K5, цены и комплектации будут объявлены позднее.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia