Глобальная версия Kia Optima получила полный привод

Kia презентовала глобальную версию седана нового поколения K5/Optima. На мировых рынках автомобиль должен появиться в первой половине 2020 года. Не исключено, что седан будет называться Kia K5 и вне Южной Кореи.

Глобальная версия отличается от предшественника габаритами. Автомобиль стал длиннее на 50 мм (4 905 мм) и шире на 25 мм (1 860 мм). Высота седана уменьшилась на 20 мм - до 1 445 мм, а вот колесная база увеличилась на 45 мм (2 850 мм).

Еще одно ключевое отличие от южнокорейской версии - полный привод, который можно заказать как опцию. В линейку двигателей входят 1,6-литровый силовой агрегат T-GDi с турбонаддувом и новой технологией непрерывного изменения продолжительности открытия клапанов CVVD мощностью 180 л.с. и 2,0-литровый двигатель MPI на 160 л.с. (эти моторы доступны и в Южной Корее).

Также в некоторых странах выйдут версии с 2-литровым двигателем MPI на 152 л.с. и 2,5-литровым агрегатом GDi мощностью 194 л.с. В паре с ними будет идти 6-ти или 8-ступенчатая АКПП.

В США выпустят самую мощную версию K5 c приставкой GT. Она получит 2,5-литровый турбомотор T-GDi с выходной мощностью 290 л.с. в паре с новым 8-ступенчатым автоматом с двойным сцеплением. Кроме того, выйдет гибридная версия лифтбека.

Автомобиль получил минималистичную компоновку салона с широкой панелью приборов, новейшими информационно-развлекательными системами, 10,25-дюймовым сенсорным экраном и 12,3-дюймовым цифровым приборным блоком. Традиционный рычаг коробки передач заменила вращающаяся шайба. Салон имеет фоновую подсветку Mood Lighting. В отделке кресел использована ткань, искусственная, либо натуральная кожа, в зависимости от страны поставки.

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia K5 оборудовали системой голосового управления, которая позволяет водителю управлять рядом функций в автомобиле, включая климат-контроль. 8-дюймовый дисплей проецирует информацию на небольшую стеклянную панель в зоне прямой видимости водителя.

Автомобиль в обычных версиях доступен с колесами от 16 до 18 дюймов. Версия GT оснащается 19-дюймовыми дисками.

Версия для Кореи была представлена в середине декабря. За три недели производитель принял более 16 000 заказов на новую модель - это национальный рекорд для Kia.

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