Как БелАЭС готовится к интеграции в энергосистему страны

До физического пуска первого агрегата белорусской АЭС в Гродненской области - совместного проекта Союзного государства - остается все меньше времени. Уже до конца текущего года, по словам генерального директора "Белэнерго" Павла Дрозда, начнется постепенное встраивание Островецкого ядерного объекта в энергосистему страны.

С учетом того, что после выхода на проектную мощность станция будет производить более сорока процентов электроэнергии в стране, рассказал в интервью БЕЛТА руководитель отрасли, предусматривается оптимизация структуры высокоманевренного резерва мощности, который с учетом единичной мощности энергоблоков АЭС должен составлять не менее 1200 МВт. Планируется, уточнил он, частичное размещение этого резерва на оборудовании, находящемся в работе, а, кроме того, строительство дополнительных источников на базе газотурбинных установок.

Еще два года назад, напомнил Дрозд, был завершен проект по связи АЭС с энергосистемой страны, благодаря которому в РБ построено более тысячи километров воздушных линий электропередачи, проведена реконструкция действующих воздушных линий. Кроме того, уже реконструированы четыре крупные подстанции и построена новая подстанция 330 кВ "Поставы".

Отвечая на вопрос о сроках окончательного выхода АЭС на проектные цифры, ведущий энергетик страны сказал, что они запланированы на 2023 год, "когда объем производства достигнет 18,5 млрд кВт·ч, что составит 42,8 процента от электропотребления (брутто) республики".

Касаясь вопроса о возможном выходе к 2025 году трех балтийских государств из электрического кольца Беларусь - Россия - Эстония - Литва - Латвия (ЭК БРЭЛЛ), эксперт дал понять, что и это "учитывалась при рассмотрении перспектив развития белорусской энергосистемы". Кроме того, для нивелирования последствий отключения межгосударственных электрических связей между Минском и Вильнюсом уже реализуется план мероприятий по дополнительному сетевому строительству. Это поможет обеспечить надежное электроснабжение приграничных с Литвой районов Беларуси, полагает эксперт.

Обратил он внимание и на предстоящий рост экспортного потенциала национальной энергосистемы. В этой связи Дрозд сообщил, что деловые круги стран Балтии и, в частности, Латвии по-прежнему "выражают заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве". А анализ цен на электроэнергию на польской бирже TGE показывает, что экспорт электроэнергии из Беларуси мог бы быть конкурентоспособным на польском рынке электроэнергии. Между двумя странами, по его словам, существует одна линия электропередачи 110 кВ Брест-2 - Вулька-Добринска, по которой до 2008 года велась торговля электроэнергией.

Правда, добавил руководитель "Белэнерго", в настоящее время обмена электроэнергией между Варшавой и Минском нет, а "имеющиеся межгосударственные связи без дополнительного строительства не могут быть использованы для передачи электрической энергии".