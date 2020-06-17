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Рубрика: В мире

КНДР разместит военных в районе Кэсона и окрестностях горы Кымгансан

Фото: STR/KCNA VIA KNS/AFP Фото: STR/KCNA VIA KNS/AFP
Фото: STR/KCNA VIA KNS/AFP

Генеральный штаб армии КНДР заявил о том, что вновь введет военных в район Кэсона и окрестности гор Кымгансан на границе с Южной Кореей. Соответствующую информацию распространило северокорейское Центральное телеграфное агентство.

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В заявлении отмечается, что в туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон, на которые распространяется суверенитет КНДР, "для исполнения задач по их защите будут развернуты подразделения уровня полка, а также необходимые огневые позиции", - цитирует РИА Новости. Кроме того, Пхеньян намерен возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

О готовности вернуть свои воинские подразделения в районы, которые были демилитаризованы в рамках заключенных ранее соглашений между Севером и Югом, Северная Корея сообщила во вторник. В заявлении генштаба Корейской народной армии отмечалось, что "отношения двух стран становятся все хуже и хуже". Пхеньян уже заблокировал все линии связи с Сеулом. Накануне в министерстве объединения Республики Корея сообщили, что КНДР взорвала здание межкорейского офиса связи в Кэсоне. Позже и сама северокорейская сторона заявила о "полном разрушении" координационного бюро.

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