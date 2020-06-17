Новый кроссовер Toyota Corolla Cross раскрыл секреты в Сети

Не успел отгреметь дебют нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross (японская компания провела онлайн-презентацию на своем глобальном сайте), как начались утечки о его старшем брате - кроссовере, базирующемся на платформе автомобилей семейства Corolla.

В апреле папарацци впервые сфотографировали тыльную часть этой новинки. Уже тогда стало понятно, что мы имеем дело не с приподнятым хэтчбеком, а полноценным высоким SUV с большим клиренсом, крупными колесами и развитым обвесом.

И вот теперь на одном из сайтов обнародована новая порция снимков и первая техническая информация. На новых фото новинку можно рассмотреть уже во всех ракурсах. На некоторых фото она представлена в мощном черном камуфляже. Но есть также фото, где SUV запечатлен с тыла при минимуме камуфляжа.

В любом случае очевидно, что новый кроссовер Toyota получит массивную решетку радиатора, развитый аэродинамический спойлер на пятой двери, сигнализирующий в том числе о том, что новинка не ударит в грязь лицом также и в асфальтовых дисциплинах. Силуэт и обводы кузова позволяют судить о том что речь идет по сути об уменьшенной копии старшего RAV4, который, как известно, базируется на платформе TNGA-K, как и модели Camry, Avalon, Highlander, Venza и Sienna.

Между тем уже известно, что новый кроссовер - предположительно он получит название Toyota Corolla Cross (такое название японская марка зарегистрировала два года назад) - базируется на "тележке" TNGA-C, которая лежит в основе моделей Toyota Corolla, Toyota Prius, Toyota C-HR и Lexus UX.

Если верить инсайдерам тайского портала Car News Update, новинка получит следующие внешние габариты: длина - 4460 мм, ширина - 1825 мм, высота - 1615 мм. Таким образом грядущий Corolla Cross окажется на 135 мм короче, на 30 мм уже и 45 мм ниже, чем у RAV4 текущего поколения.

Ожидается, что бензиновую моторную линейку составят 1,2-литровый турбодвигатель и "атмосферники" объемом 1,6 и 2 л. Будет также и гибридная модификация. В списке трансмиссий окажется вариатор и, возможно, также 6-ступенчатая "механика". Привод будет по умолчанию передним, за доплату - полным. Ожидается, что младший брат RAV4 дебютирует осенью.