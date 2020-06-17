Раскрыт заговор по "нейтрализации" Карлоса Гона. В Nissan все отрицают

Карлос Гон, бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, неоднократно заявлял, что против него был организован заговор, во главе которого стояла верхушка Nissan. И вот, благодаря утечке электронной переписки, слова Гона подтвердились.

В электронных письмах, датированных февралём 2018 года, сообщает Automotive News со ссылкой на Bloomberg, описывается "методическая кампания" по смещению Карлоса Гона с верховодящего поста для того, чтобы Nissan получил более выгодное положение в системе бизнеса Альянса.

Упоминаемая кампания, скорее всего, была инициирована незадолго после слов Гона о ещё более тесной кооперации Renault и Nissan, что для последней означало в буквальном смысле вассальное положение. Экс-помощник Гона Хари Нада, по слухам, предложил топ-менеджерам Nissan "скорее предпринять шаги по нейтрализации инициатив главы Альянса, пока не стало слишком поздно". Отметим, что Нада сотрудничает со следствием и выступает на стороне обвинения, то есть против Гона.

За день до ареста Карлоса Гона Нада разослал документ-меморандум, в том числе тогдашнему главе Nissan Хирото Сайкаве, в котором содержались требования восстановить право японской компании покупать акции партнёров по альянсу и даже выкупать их контрольный пакет. Также Nissan хотел ограничить власть Renault в назначении операционных директоров своей компании. После устранения Гона Сайкава мог рассчитывать на высокий пост.

В Nissan подлинность документов отрицают, говоря, о фабрикации большей части "утекшей" переписки, добавляя, что планы по реструктуризации бизнеса обсуждались намного раньше, чем случился арест Карлоса Гона.

Напомним, Карлос Гон бежал из-под стражи и скрывается в Ливане. Ранее "РГ" сообщала об аресте военных, участвовавших в организации побега "великого и ужасного".