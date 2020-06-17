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17.06.2020 18:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд продлил арест фигурантам дела о прорыве дамб на реке Сейба

Текст: Екатерина Дементьева

Красноярский краевой суд вновь продлил арест горному мастеру золотодобывающей компании "Сисим" Евгению Александрову, начальнику участка Андрею Еганову и генеральному директору Максиму Ковалькову. Об этом сообщается на сайте суда.

Фото: Вадим Кофман/РИА Новости
Найдены тела всех пропавших при прорыве дамбы под Красноярском

Все они - фигуранты дела о прорыве дамб на реке Сейба, где вела работу золотодобывающая артель. Им по предъявлено обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Срок пребывания под стражей всем троим продлен на два месяца по 18 августа включительно.

Напомним, в октябре прошлого года в Курагинском районе Красноярского края река прорвала несколько технологических дамб, построенных золотодобывающей артелью незаконно и с технологическими нарушениями. Селевая волна высотой в четыре метра смыла вахтовый поселок, погибли 20 рабочих, еще 23 человека получили различные травмы. Три тела, унесенные водой удалось обнаружить только этой весной.

Кроме того, был нанесен существенный ущерб природе - в стоимостном выражении, по подсчетам природоохранной прокуратуры, свыше двух миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае

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