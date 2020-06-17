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17.06.2020 18:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны причины ареста экс-главы Пятигорска

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева подозревают в махинациях с земельными участками. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным следствия, в 2016 году бывший градоначальник в обход действующего законодательства изменил вид разрешенного использования земельного участка площадью более 23000 квадратных метров, расположенного в черте Пятигорска. Ранее этот участок получила в аренду у муниципалитета строительная компания. Вскоре после этого ее представители обратились в администрацию с заявлением изменить назначение земли. Организация планировала построить там многоквартирные дома.

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Но для этого нужно было сначала снести старые постройки, а земельный участок выставить на аукцион. Но по версии следствия, Травнев проигнорировал эти требование, и в договор аренды внесли изменения - годовой размер арендной платы на 2016 год установили в раземере 86 885 рублей.

- В случае проведения публичных торгов на право аренды земельного участка, предназначенного для строительства многоэтажных жилых домов, начальная минимальная цена ежегодной арендной платы составила бы не менее 1 миллион 303 тысяч рублей. В результате противоправных действий бюджету муниципального образования причинен ущерб в сумме не менее 4 миллионов 865 тысяч рублей, - отметили в ГУ МВД по СКФО.

В итоге по факту случившегося на Льва Травнева завели уголовное дело по части второй статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Напомним, 16 апреля не справившийся с ситуацией из стремительного роста числа заболевших коронавирусом предыдущий мэр города Андрей Скрипник подал в отставку. Его пост занял Лев Травнев, который ранее уже занимал эту должность на протяжении одиннадцати лет. Однако спустя несколько дней и Травнев освободил кресло градоначальника, сославшись на проблемы со здоровьем. Его место занял Дмитрий Ворошилов, который до этого служил заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Позже стало известно об аресте Травнева.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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