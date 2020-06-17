Дом N 20 по Кирочной улице был построен в 1935 году из бетона по монолитной технологии. Сейчас так возводят большинство многоэтажных жилых комплексов, но 85 лет назад технология только отрабатывалась. "Шестиэтажный монолитный дом на Кирочной улице - совершенно новый по конструктивной схеме: несущая часть - внутренние бетонные перегородки коробчатого типа, составляющие в целом сотообразное построение здания", писала об этом здании газета "Архитектура Ленинграда" в апреле 1937 года. Здание имело охранный статус. И дело не только в расположении, но и в удобных планировках. Особенно ценились квартиры, окна которых выходили на Кирочную улицу, здесь были балконы.

Но в конце мая произошло ЧП: рухнул балкон на шестом этаже. Следом за ним упали еще три балкона.

На место тут же прибыли спасатели, оцепили участок улицы. За день рухнувшие балконы были демонтированы. Спустя еще несколько дней было принято решение о демонтаже оставшихся на здании балконов.

- Балконную дверь никак не заколачивали. Мы просто сами в квартире убрали ручку балконной двери, чтобы случайно не открыть ее, - говорит Денис, один из жильцов дома по Кирочной, 20.

По словам Дениса, проблемы с балконами в доме возникли давно. Еще в 2017 году конструкции были признаны аварийными. Металлические балки, которые удерживали бетонные конструкции, проржавели. Обсуждалась возможность их укрепления, но до реализации дело так и не дошло. Балконы обтянули характерной зеленой сеткой, а жильцам строго-настрого велели ничего на них не хранить.

- Мы и не хранили. Просто иногда выходили на балкон. Особенно красивый вид открывался на закате, - говорит Денис.

Еще в 2017 году конструкции балконов были признаны аварийными

Будущее балконов на здании туманно. Обсуждается возможность их восстановления, все-таки дом имеет охранный статус, но, с другой стороны, сами балконы по действующему Жилищному кодексу относятся к общедомовому имуществу, то есть собственности жильцов ущерба вроде как и не нанесено, хотя, как с грустью констатировал Денис, цены на квартиры в доме после ЧП сильно упали.

Жилищная инспекция Петербурга провела проверку обстоятельств обрушения. По ее результатам ведомство привлекло к ответственности Жилкомсервис N 1 Центрального района. Управляющей компании велено установить мониторинг за техническим состоянием дома и выполнять охранно-поддерживающие мероприятия для выступающих конструкций.

Обрушения балконов в Петербурге не такое уж и редкое явление. Так, в прошлом году рухнул балкон в доме N 67/13 по Кронверкскому проспекту. Это здание известно как доходный дом Дальберга и Кохендерфера, построен объект в 1912 году. Два года назад лишилась балкона "сталинка" на Шкиперском протоке, 2; упал балкон в Текстильном доме на Московском проспекте, 79; частичное обрушение балкона зарегистрировано в прошлом году в доме N 58 по Невскому проспекту.

Почему падают балконы - вопрос из разряда риторических. Прокуратура Петербурга выясняет сейчас, что произошло с домом N 20 по Кирочной улице. Свою проверку проводит администрация Центрального района.

Так, глава районной администрации Максим Мейскин заявил, что причиной стало нарушение гидроизоляции.

Есть еще одна проблема. С ней сейчас сталкиваются сотрудники Жилищной инспекции во время своих рейдов. Оценить состояние балкона просто так, с улицы, возможно лишь в том случае, когда с балкона уже сыплется штукатурка и невооруженным взглядом видно, что он аварийный. Когда ситуация чуть лучше и балкон еще можно спасти, увидеть проблему можно лишь из квартиры. А пускать на свои балконы инспекторов жильцы не спешат.