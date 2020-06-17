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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Металл устал

Жилищная инспекция ищет аварийные балконы
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 130(8184)
В Петербурге стартовали "балконные рейды". Городская жилищная инспекция обходит дом за домом и проверяет состояние конструкций. В основном рейды проводятся в историческом центре, их главная особенность - проверяющие осматривают все дома, не только дореволюционные. Несколько недель назад в центре Петербурга рухнули балконы со вполне крепкой "сталинки". Лишь чудом обошлось без пострадавших.

Дом N 20 по Кирочной улице был построен в 1935 году из бетона по монолитной технологии. Сейчас так возводят большинство многоэтажных жилых комплексов, но 85 лет назад технология только отрабатывалась. "Шестиэтажный монолитный дом на Кирочной улице - совершенно новый по конструктивной схеме: несущая часть - внутренние бетонные перегородки коробчатого типа, составляющие в целом сотообразное построение здания", писала об этом здании газета "Архитектура Ленинграда" в апреле 1937 года. Здание имело охранный статус. И дело не только в расположении, но и в удобных планировках. Особенно ценились квартиры, окна которых выходили на Кирочную улицу, здесь были балконы.

Но в конце мая произошло ЧП: рухнул балкон на шестом этаже. Следом за ним упали еще три балкона.

Фото: Пресс-служба КГИОП
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На место тут же прибыли спасатели, оцепили участок улицы. За день рухнувшие балконы были демонтированы. Спустя еще несколько дней было принято решение о демонтаже оставшихся на здании балконов.

- Балконную дверь никак не заколачивали. Мы просто сами в квартире убрали ручку балконной двери, чтобы случайно не открыть ее, - говорит Денис, один из жильцов дома по Кирочной, 20.

По словам Дениса, проблемы с балконами в доме возникли давно. Еще в 2017 году конструкции были признаны аварийными. Металлические балки, которые удерживали бетонные конструкции, проржавели. Обсуждалась возможность их укрепления, но до реализации дело так и не дошло. Балконы обтянули характерной зеленой сеткой, а жильцам строго-настрого велели ничего на них не хранить.

- Мы и не хранили. Просто иногда выходили на балкон. Особенно красивый вид открывался на закате, - говорит Денис.

Еще в 2017 году конструкции балконов были признаны аварийными

Будущее балконов на здании туманно. Обсуждается возможность их восстановления, все-таки дом имеет охранный статус, но, с другой стороны, сами балконы по действующему Жилищному кодексу относятся к общедомовому имуществу, то есть собственности жильцов ущерба вроде как и не нанесено, хотя, как с грустью констатировал Денис, цены на квартиры в доме после ЧП сильно упали.

Жилищная инспекция Петербурга провела проверку обстоятельств обрушения. По ее результатам ведомство привлекло к ответственности Жилкомсервис N 1 Центрального района. Управляющей компании велено установить мониторинг за техническим состоянием дома и выполнять охранно-поддерживающие мероприятия для выступающих конструкций.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Обрушения балконов в Петербурге не такое уж и редкое явление. Так, в прошлом году рухнул балкон в доме N 67/13 по Кронверкскому проспекту. Это здание известно как доходный дом Дальберга и Кохендерфера, построен объект в 1912 году. Два года назад лишилась балкона "сталинка" на Шкиперском протоке, 2; упал балкон в Текстильном доме на Московском проспекте, 79; частичное обрушение балкона зарегистрировано в прошлом году в доме N 58 по Невскому проспекту.

Почему падают балконы - вопрос из разряда риторических. Прокуратура Петербурга выясняет сейчас, что произошло с домом N 20 по Кирочной улице. Свою проверку проводит администрация Центрального района.

Так, глава районной администрации Максим Мейскин заявил, что причиной стало нарушение гидроизоляции.

Есть еще одна проблема. С ней сейчас сталкиваются сотрудники Жилищной инспекции во время своих рейдов. Оценить состояние балкона просто так, с улицы, возможно лишь в том случае, когда с балкона уже сыплется штукатурка и невооруженным взглядом видно, что он аварийный. Когда ситуация чуть лучше и балкон еще можно спасти, увидеть проблему можно лишь из квартиры. А пускать на свои балконы инспекторов жильцы не спешат.

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