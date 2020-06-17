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17.06.2020 07:45
Рубрика: В мире

СМИ: Пентагон затягивает процесс вывода американских войск из Германии

Пентагон саботирует вывод военных из Германии, целенаправленно замедляя этот процесс, со ссылкой на собственные источники сообщает издание The Washington Post. Ранее президент США объявил о сокращении присутствия военнослужащих в Германии с нынешних 35,5 тысяч человек до 25.

Фото: EPA-EFE/Andrzej Grygiel
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"Для реализации этого плана Трампу необходимо содействие Пентагона, однако министерство обороны страны пока игнорирует четко выраженное указание главы Белого дома по данному вопросу", - цитирует издание РИА Новости.

Обозреватели газеты отмечают, что подобная ситуация складывается и с выводом американских войск из Афганистана, о котором ранее также сообщил президент США.

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