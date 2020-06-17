Союзные ученые будут бороться с вирусом сообща

Эффективно бороться с пандемией COVID-19 помогут достижения современной науки, и ученые Союзного государства намерены объединить усилия. Первым шагом стала международная онлайн-конференция Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук, в ходе которой исследователи двух стран поделились наработками, связанными с коронавирусной инфекцией, и обозначили наиболее важные проблемы, над которыми нужно работать сообща.

- Чтобы противодействовать вирусу, надо понять на клеточном, молекулярном уровне особенности его патогенеза, и тут важен тот задел, который уже есть в наших странах. Он поможет быстро начать работу, от фундаментального аспекта перейти к клиническому, - обозначил направление работы президент РАН академик Александр Сергеев, открывая видеоконференцию "Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению".

Речь, конечно, в первую очередь идет о научной кооперации для создания новых тест-систем, разработке вакцин и лекарственных препаратов против COVID-19. Но не менее важно, чтобы наука дала рекомендации, как преодолевать социально-экономические последствия пандемии, смягчить ее удар для экономик двух стран, которые тесно связаны. На этом моменте особо остановился первый заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин. Пандемия повлияла на уровень и образ жизни граждан России и Беларуси, включая невозможность пересечения границ, отметил он. Учитывая, что между странами есть огромная сфера взаимодействия - как на государственном уровне, так и межличностном, важно как можно скорее выработать механизмы, позволяющие вернуть привычный порядок, восстановить связи, которые пострадали и количественно, и качественно.

Пандемия стала настоящим вызовом науке. Национальной академией наук Беларуси, например, с первых дней распространения коронавируса были организованы мероприятия по изучению и предупреждению инфекции, академия помогла укомплектовать оборудованием несколько исследовательских лабораторий, предложила новые аппараты и материалы для выявления, оценки, профилактики вируса.

Были начаты изучение механизмов действия SARS-CoV-2, состояния иммунитета после инфицирования, работы по поиску химических соединений, перспективных для создания лекарств, - при помощи компьютерного моделирования, предложен способ лечения тяжелых пневмоний стволовыми клетками.

С учетом научной кооперации с российскими коллегами, кроме работ по созданию вакцин и эффективных препаратов против коронавируса, планируется также выявление генетических предрасположенностей к заболеванию коронавирусной инфекцией жителей Беларуси и России, а также изучение изменчивости вируса на наших территориях. Двухстороннее сотрудничество будет расширяться, в том числе в рамках Международной ассоциации академий наук (МААН), в которой важную роль играют НАН Беларуси, РАН и Китайская академия наук. Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, в частности, сообщил, что на днях при МААН создан специализированный научный совет по борьбе с COVID-19. Противостоять инфекции можно только сообща.