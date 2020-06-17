Трамп запретит полицейским применять удушающие приемы

Дональд Трамп демонстрирует свою подпись под указом о реформе полиции, 16 июня 2020 г. Фото: AFP/SAUL LOEB

Полицейским в США будет запрещено применять удушающие приемы в отношении подозреваемых. Исключением станут случаи, когда жизнь сотрудника полиции находится в опасности.

Об этом во вторник объявил президент США Дональд Трамп перед подписанием указа о реформировании полиции. По его словам, в соответствии с документом, власти намерены изучить возможность оснащения полиции "менее смертельным оружием". "Новые устройства разрабатываются все время, мы изучаем их, и цена здесь не проблема", - цитирует РИА Новости американского лидера. Кроме того, в США также станет невозможным переход полицейских, на счету которых серьезные дисциплинарные нарушения, в другие отделения полиции.

Аналогичный документ на уровне закона сейчас готовится в конгрессе США.

Ранее власти как минимум 12 американских городов и муниципалитетов запретили полицейским использовать удушающие приемы при задержании правонарушителя. К такому решению их подтолкнула реакция общественности на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Напомним, в конце мая в Миннеаполисе четверо полицейских применили чрезмерные усилия при задержании Флойда. Один из них даже надавил задержанному коленом на шею, несмотря на то, что тот жаловался на невозможность дышать. Мужчина скончался.