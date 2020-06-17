"Заряженный" Skoda Kodiaq выживет

У поклонников марки Skoda и ее флагманского SUV Kodiaq появился повод для радости - топовый вариант Kodiaq RS не снимут с производства. "Заряженная" модель останется в портфолио чешской марки, но, вероятнее всего, лишится старшего 2-литрового битурбированного дизельного мотора мощностью 240 л.с. который, как ранее писала "РГ", оказался невыгодным с точки зрения экологических норм.

Более того, как удалось выяснить сотрудникам портала motor1, семиместный внедорожник готовится к обновлению, его испытания полным ходом идут в том числе и на знаменитой трассе Нюрбургринг. Вот только на роль топового силового агрегата отныне назначен 2-литровый турбодизель мощностью 200 л.с., знакомый по недавно дебютировавшему Skoda Octavia Scout.

О том, что такой мотор окажется в обойме Kodiaq RS можно говорить с уверенностью, поскольку папарацци не только сделали снимки рестайлинговой машины в камуфляже в одном из курортных городков Австрии, но и подсмотрели спецификации машины на таблице, случайно или нет, но оставленном в салоне автомобиля.

Фото: www.motor1.com

Новый дизельный силовой агрегат имеет отличное сочетание производительности и экологичности. Вероятнее всего, на Skoda Kodiaq он будет сочетаться с полным приводом и 7-ступенчатой преселективной трансмиссией DSG.

Кроме 200-сильного турбодизеля Kodiaq RS разживется также версией с подключаемой гибридной силовой установкой, объединяющей бензиновый 1,4-литровый бензиновый турбомотор, электродвигатель и 6-ступенчатую преселективную коробку DSG. У флагманской модели Superb iV суммарная мощность подобного гибридного привода составляет 218 л.с.

Что касается новых шпионских фото заряженной чешской "новинки", "чех" запечатлен здесь с перепрофилированными бамперами (они почти полностью скрыты камуфляжем) и почти не прикрытой светотехникой. Тем не менее журналисты рекомендуют не "вестись" на то что тестовый прототип имеет галогенную оптику, считая такой ход искусной "обманкой". Куда вероятнее, что Kodiaq RS выделят штатную передовую светодиодную оптику, а в списке опций наверняка окажутся матричные фары, которые уже получили в виде опции новые Superb и Octavia.