ФАС проверит причины роста цен на бирже бензина марки АИ-95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит причины рекордного роста стоимости на бирже бензина марки АИ-95. Об этом сообщается в сообщении на официальном сайте ведомства.

В ФАС не исключают возможности сговора некоторых игроков рынка, и предупреждают, что виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным или даже уголовным законодательством.

"В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на АИ-95, мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу. Мы не исключаем, что кому-то не пошел на пользу урок трейдеров "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл", в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела. Если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством", - подчеркнул статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, сегодня поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.

Сейчас ведомство на заседаниях Биржевого комитета доводит до нефтяных компаний информацию о необходимости принятия кардинальных действий по обеспечению топливом в нужных объемах внутреннего рынка, а также регулярной и равномерной реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

"ФАС России рекомендовала нефтяным компаниям обеспечить надлежащее удовлетворение спроса и нарастить объем предложений на бирже, в том числе путем перенаправления экспортных потоков на внутренний рынок, а также обеспечить регулярность и равномерность реализации нефтепродуктов на биржевых торгах. В настоящее время проводится работа по анализу действий нефтяных компаний на предмет злоупотребления доминирующим положением, сговора, некорректных и необоснованных в СМИ высказываний. При наличии признаков нарушения будут незамедлительно приняты меры антимонопольного реагирования", - отметил начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.