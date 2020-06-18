Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сегодняшний показатель на 1% выше ценового рекорда 17 июня, когда цена бензина АИ-95 выросла до 56,7 тысяч рублей за тонну. Ранее максимальная цена автомобильного бензина этой марки была установлена в 2018 году, когда Россия пережила два бензиновых кризиса, весной и осенью, в результате чего с 2019 года в фискальную систему был введен демпферный механизм.

Оптовые цены на бензин этой марки также выросли. В Европейской части России до 57,8 тысяч рублей за тонну. В Москве стоимость AИ-95 увеличилась до 59,5 тысяч рублей за тонну, а в Санкт-Петербурге - до 60,5 тысяч рублей за тонну.

По мнению аналитика "Финам" Алексея Калачева, подорожание связано с двумя факторами. Во-первых, биржевые цены на бензин растут из-за отставания роста объемов производства и поставок перед темпами восстановления спроса на автомобильное топливо после снятия карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Кроме того, воспользовавшись падением спроса во время карантина, многие НПЗ ушли на ремонт, и не все к сегодняшнему дню его закончили.

Второй фактор заключается в том, что в период снижения спроса обязательные объемы поставок автомобильного топлива на биржу были снижены. В результате сейчас здесь образовался некоторый дефицит топлива. При возвращении обязательных квот поставок автомобильного топлива на биржу недостача будет ликвидирована.

С точки зрения Алексея Калачева, розничным ценам на бензин пока ничего не угрожает. Рост стоимости возможен, но в приделах прогнозируемой инфляции. К тому же цены на АЗС находятся на контроле правительства.

"Оптовые и биржевые цены тоже снизятся, но нужно время для восстановления производства после карантина", - считает Калачев.