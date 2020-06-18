Kia показала новый Carnival на тизере. Модель может добраться до России

Компания Kia начала тизерную кампанию нового поколения минивэна Carnival, который на некоторых рынках продаётся под именем Sedona. Из-за симбиоза в дизайне элементов, присущих MPV и кроссоверам, автомобиль охарактеризовали как Grand Utility Vehicle (большой универсальный автомобиль).

Капот Kia Carnival нового поколения имеет меньший угол наклона, что придаёт облику автомобиля больше коренастости. Тандем хромированной окантовки решётки радиатора, переходящей в зигзаг дневных ходовых огней, получил название "симфоническая архитектура".

Относительно силового агрегата в компании не сообщили ничего. В настоящее время минивэн на домашнем рынке предложен с дизелем 2.2 литра мощностью 202 л.с. и 280-сильным бензиновым мотором 3.3 литра, оба работают в паре с автоматической коробкой передач. Скорее всего, эти двигатели останутся в строю, но не исключено, что Carnival позаимствует у нового Kia Sorento умеренно-гибридную силовую установку.

Продажи минивэна в Южной Корее начнутся в третьем квартале 2020 года. В российском представительстве Kia сообщили, что "вопрос о появлении новой модели в нашей стране сейчас изучается". Если корейцы всё-таки привезут минивэн в РФ, то он будет конкурировать с Toyota Alphard и Chrysler Pacifica.