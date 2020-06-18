На МКС обнаружили источник токсичного бензола

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) озвучило предварительную причину повышения уровня бензола в атмосфере Международной космической станции.

Проблема возникла из-за очистителя воздуха в модуле Unity (американский сегмент МКС). Там будут установлены угольные фильтры, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское управление.

Напомним, месяц назад Роскосмос проинформировал, что концентрация бензола в атмосфере МКС увеличилась. Но экипажу ничего не угрожало, так как предельно допустимая норма превышена не была. Хотя бензол - это токсичное вещество, которое используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. В июне в модуле "Звезда" на МКС установили специальный прибор Air Quality Monitor, чтобы найти источник бензола.