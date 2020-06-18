Предпоследнее место: продажи Lada в Европе "просели"

В мае 2020 года в странах Европейского союза было реализовано всего 128 машин Lada. Такой результат на 69,1% меньше показателей за аналогичный период 2019 года. Тогда в ЕС удалось продать 414 автомобилей российской марки.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), Lada заняла предпоследнее место и смогла обойти в европейском рейтинге популярности по результатам продаж в мае лишь Alpine (106 единиц). Французский бренд присутствует в Европе только со спорткаром A110.

По итогам пяти месяцев текущего года Lada продала 835 автомобилей против 2006 машин годом ранее. Таким образом, продажи Lada упали на 58,4% и "просели" в 2,4 раза. К слову, в прошлом году реализация автомобилей Lada на европейском рынке составила 4956 единиц, снизившись на 3,9%.

Напомним, с 2017 года Lada продавались в пяти странах Евросоюза - Германии, Австрии, Болгарии, Литве и Венгрии. Для европейцев были доступны модели Lada Vesta и Lada 4x4.

В прошлом году АвтоВАЗ заявил об уходе Lada с рынка ЕС в связи с ужесточением экологических требований. Одной из причин также является новая маркетинговая политика Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В начале июня нынешнего года Lada окончательно прекратила поставки автомобилей в страны, входящие в Евросоюз.

Через три года АвтоВАЗ может вернуться в Европу с глобальной моделью Lada Niva-3, которая разрабатывается на платформе Альянса - Global Access (эволюция B0).