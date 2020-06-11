Немцы не хотят прощаться с "Нивой": Lada продолжают отправлять в Европу

Неделю назад зарубежные СМИ сообщили об окончательном прекращении поставок в Европейских союз Lada 4x4 (Niva). Но российские внедорожники продолжают отправлять на рынок Старого Света.

Компания MadeinRussia.de, дистрибьютор марки Lada в Германии, получила новую партию Lada 4x4. Машины доставлены автовозом, который забит девятью экземплярами легендарной модели. Очевидно, что в данной ситуации имеет место быть так называемый серый импорт в лице свободных и независимых импортёров.

Напомним, в 2019 году АвтоВАЗ заявил, что Lada намерена постепенно сокращать поставки авто в ЕС и свести их к нулю. Причина ухода - ужесточение экологических требований. Помимо этого, одной из причин является новая маркетинговая политика Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Но через несколько лет АвтоВАЗ может вернуться в Европу с глобальной моделью Lada Niva-3, которая разрабатывается в сотрудничестве с Альянсом.

В последние три года Lada продавались в пяти странах Евросоюза - Германии, Австрии, Болгарии, Литве и Венгрии. Для европейского рынка были доступны модели Lada 4x4 и Vesta. По итогам 2019 года реализация автомобилей Lada в ЕС составила 4956 единиц, снизившись на 3,9%.

Экспортная стратегия Lada предполагает экспансию на развивающиеся рынки и СНГ: Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Латинскую Америку и Ближний Восток. По итогам всего прошлого года Lada увеличила поставки своих автомобилей. За рубежом продажи составили 50 тысяч машин, это на 32% больше, чем в 2018 году.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Швейцарии была замечена Lada Vesta Sport с местным номерами. Предположительно, "заряженный" седан ввезли по схеме серого импорта, либо его купили в Германии.