Lada 4x4 вынужден навсегда попрощаться с Евросоюзом

Российский внедорожник, имеющий неплохие позиции в Европе, вынужден покинуть рынок стран Старого Света. Зарубежные СМИ задаются вопросом: выпустит ли АвтоВАЗ преемника или продолжит производить автомобиль, "способный пережить своего владельца".

Об уходе Lada 4x4 сообщил ряд изданий, в том числе польский автомобильный сайт Autogaleria. На самом деле считать это новостью нельзя, потому что прощание 4x4 с Европой было лишь вопросом времени. Несмотря на все усилия АвтоВАЗа по модернизации модели, одни из самых слабых её мест - неэкологичный двигатель и плохая безопасность. Жизнь внедорожнику продлевали, как могли, но, видимо, бой проигран.

Вопрос коллег из Motor.es логичен и напрашивается сам собой: создаст ли АвтоВАЗ преемника Lada 4x4, который сможет на равных конкурировать с моделями других брендов, или же производство классики жанра будет продолжено?

Однозначного ответа дать пока не получится. Во-первых, не стоит забывать, что АвтоВАЗ, выкупив долю в СП, выпускающего Niva, у General Motors, получил в собственность и недостроенные производственные мощности, которые предполагалось использовать для выпуска так называемого Chevrolet Niva-2. Возможно, в планах АвтоВАЗа - возрождение проекта по созданию "Нивы" второй генерации, которую теоретически можно укомплектовать 150-сильным 1.3 турбо, знакомого по Renault Arkana и новому Kaptur, и вариатором. Такой автомобиль вполне мог бы сменить на посту в Европе Lada 4x4, но здесь политический момент - захотят ли этого в Renault-Nissan-Mitsubishi. Европа - территория Renault.

Во-вторых, у исконного Lada 4x4 тоже будет преемник, скорее всего, созданный на платформе B0 или её разновидности, лежащей в основе упомянутых французских кроссоверов. Однако вряд ли этот автомобиль сможет претендовать на статус настоящего внедорожника. Впрочем, есть мнение, что оригинальный Lada 4x4 даже с появлением новой модели в линейке бренда продолжит свою жизнь в течение некоторого времени.

В настоящее время Lada 4x4 укомплектован 83-сильным 8-клапанным двигателем и 5-ступенчатой "механикой". Купить автомобиль можно начиная от 566 900 рублей. Напомним, в этом году модель получила пересмотренный салон и ряд опций, недоступных ранее.