В столице вечером 18 июня прогнозируют пробки до 10 баллов

Центр организации дорожного движения призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте в ближайшие часы. В городе началась репетиция Парада Победы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ЦОДД Москвы, движение в центре и на северо-западе уже ограничено в связи с проведением репетиции военного марша.

Ситуацию с заторами осложняет гроза и сильный ветер. Как прогнозируют специалисты, загруженность дорог достигнет 9-10 баллов. Выезжать на автомобилях лучше в более позднее время - после 21.00.