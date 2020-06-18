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18.06.2020 17:59
Рубрика: Дороги

В столице вечером 18 июня прогнозируют пробки до 10 баллов

Текст: Ирина Огилько

Центр организации дорожного движения призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте в ближайшие часы. В городе началась репетиция Парада Победы.

Из-за жары в Москве начали поливать дороги и проводить аэрацию воздуха

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ЦОДД Москвы, движение в центре и на северо-западе уже ограничено в связи с проведением репетиции военного марша.

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