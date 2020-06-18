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18.06.2020 08:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Сахалине суд отстранил мэра Охи, уличенного в браконьерстве

Текст: Артем Красиков

В Сахалинской области суд досрочно прекратил полномочия мэра Охинского района Сергея Гусева, сообщает пресс-служба правительства региона.

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"В ходе разбирательства подтвержден факт нарушения мэром законодательства о противодействии коррупции", - отмечается в сообщении.

С сегодняшнего дня исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель Наталья Рычкова.

Напомним, что Сергея Гусева уличили в браконьерстве при охоте на уток. Губернатор Валерий Лимаренко выразил руководителю недоверие и направил в местный суд заявление о досрочном прекращении его должностных полномочий.

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