На Сахалине суд отстранил мэра Охи, уличенного в браконьерстве

В Сахалинской области суд досрочно прекратил полномочия мэра Охинского района Сергея Гусева, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В ходе разбирательства подтвержден факт нарушения мэром законодательства о противодействии коррупции", - отмечается в сообщении.

С сегодняшнего дня исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель Наталья Рычкова.

Напомним, что Сергея Гусева уличили в браконьерстве при охоте на уток. Губернатор Валерий Лимаренко выразил руководителю недоверие и направил в местный суд заявление о досрочном прекращении его должностных полномочий.