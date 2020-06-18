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18.06.2020 14:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Кубани с 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба было решено, что с 21 июня на Кубани откроются все гостиницы и пансионаты (большинство из них расположены на Черноморском побережье).

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как уже сообщалось, до этого губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил об отмене - также с 21 июня - режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта.

Напомним, с 12 июня на Кубани было разрешено (но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора) открыться гостиницам до 50 номеров. За это время почти половина из них уже приняли первых посетителей.

Но с учетом послаблений по карантину, которые были введены в последние две недели, на курорты края хлынул потом отдыхающих из многих российских регионов. "И если мы сейчас затянем с открытием крупных гостиниц и пансионатов, то это может привести к дефициту гостиничных номеров и, не исключено, к увеличению стоимости номерного фонда", - отметил губернатор, предложивший разрешить начать с 21 июня работу всех гостиниц края вне зависимости от количества номеров в них.

Его поддержали глава Краснодара и мэры всех курортных городов и районов, заявившие, что все крупные отели здесь уже готовы начать работу.

Вице-губернатор Василий Швец сообщил, что на сегодняшний день на Кубани находится около 600 гостиниц, причем лишь 15 процентов из них имеют больше 50 номеров.

При этом главный санитарный врач края Мария Потемкина заявила, что в случае принятия такого решения весь персонал крупных отелей должен сдать анализы на коронавирусную инфекцию и выполнить все требования Роспотребнадзора по организации питания в этих отелях.

А по мнению министра здравоохранения региона Евгения Филиппова, Роспотребнадзор должен оперативно разработать жесткий регламент их деятельности во время пандемии. К примеру, если в какой-то из этих гостиниц будет выявлен постоялец с COVID-19, то пока непонятно, какие меры должны быть сразу предприняты здесь.

Что касается обсерваторов, то все они продолжат работать. Однако теперь в них будут размещаться только те, кто прибыл из-за границы. Для жителей из других регионов это ограничение при въезде на Кубань снимается.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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