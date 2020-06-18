В Краснодарском крае с 1 июля откроются детские лагеря

На Кубани с 1 июля заработают детские здравницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на слова главы региона Вениамина Кондратьева в рамках заседания оперативного штаба.

- С 1 июля мы разрешаем работу детских оздоровительных организаций, - отметил губернатор. - Это стационарные детские лагеря и санатории, имеющие медицинскую лицензию.

Пока санатории будут принимать только кубанских детей.

Всего в Краснодарском крае 124 таких лагеря и санатория, 80 процентов из которых расположены на Азово-Черноморском побережье.

Кроме того, на Кубани с 21 июня снимается карантин и свою работу возобновят все объекты размещения. С 12 июня открылись гостиницы, где количество номеров не превышало 50, а с 1 июня постепенно начали работать санатории с медицинской лицензией.

Как уже писала "РГ", курорты Краснодарского края этим летом планируют принять около семи миллионов туристов.