Трамп обвинил Болтона в нарушении закона

Президент США Дональд Трамп считает, что его бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, раскрыв в своих мемуарах секретную информацию. Об этом американский лидер заявил в среду в эфире телеканала Foxnews, комментируя готовящуюся к публикации книгу "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".

"Что касается Болтона, то он нарушил закон. Он был никому не нужен, я дал ему шанс", - цитирует выступление Трампа ТАСС. Говоря о сведениях, которые приводятся в книге, президент отметил, что это сверхсекретная информация. На ее публикацию Болтон так и не получил разрешения со стороны администрации США. О каких именно данных идет речь, Трамп уточнять не стал.

Рукопись Болтона должна была выйти в свет еще в марте. Однако публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. В Белом доме настаивают, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде. Минюст США уже подал в суд на Болтона. Его обвиняют в разглашении секретной информации. Генпрокурор Уильям Барр назвал беспрецедентным тот факт, что подобную книгу планируется издать при действующем президенте.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года. Уже через 18 месяцев президент отправил его в отставку.