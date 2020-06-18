Володин прокомментировал ситуацию с Telegram

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию вокруг блокировки мессенджера Telegram и предложил скорректировать решение суда на эту тему.

В пресс-службе Роскомнадзора ранее заявили, что по согласованию с Генпрокуратурой снимают требование о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ. А до этого депутаты Госдумы от "Справедливой России" внесли в нижнюю палату парламента законопроект о работе мессенжеров в чрезвычайных ситуациях, где предлагали разблокировать Telegram.

- Если суд принимает решение, оно должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно, значит, его должны корректировать, - заявил Володин.

Он также рассказал, что депутаты, конечно, используют социальные сети и мессенджеры, а сам Володин пользуется Instagram. "У меня сторонники в избирательном округе создали паблик, и им пользуюсь", - уточнил председатель Госдумы.

Telegram блокировался с 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования.