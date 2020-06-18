Жан-Жак Анно снимет фильм о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Французский режиссер Жан-Жак Анно, лауреат премии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке ("Черные и белые в цвете") и многократный лауреат французской кинопремии "Сезар" ("Враг у ворот", "Имя розы" и другие работы), собирается приступить к созданию фильма о трагическом событии в истории современной Франции - пожаре в Соборе Парижской Богоматери, случившемся в 2019 году. Об этом сообщает портал Deadline.

Сценарий фильма будет создан режиссером совместно с не менее именитым соотечественником Тома Бидегеном, получившим известность благодаря созданию сюжетной канвы нескольких фильмов Жака Одиара ("Пророк", "Ржавчина и кость", "Братья Систерс", "Дипан").

Согласно режиссерскому замыслу, в картине будет восстановлена цепочка событий, произошедших за сутки - все то, что предшествовало возгоранию, а также непосредственная борьба пожарных с огнем. В фильме также предусматривается использование фрагментов кинохроники, кадров, облетевших все новостные агентства.

В своем интервью порталу Анно сообщил, что начал подумывать о реализации проекта еще в прошлом году - в декабре ему позвонил продюсер легендарной французской киностудии Pathé Жером Сейду ("Бобро поржаловать!", "Великая красота", "Молодость", "Лоро", "Мектуб, моя любовь 2"), с которым Анно работал ранее, и предложил снять фильм на эту тему. Сейду выслал документальные свидетельства о произошедшем, и перед глазами режиссера развернулась выпуклая, многогранная картина трагедии.

По мнению режиссера, в новой картине неизбежно будут присутствовать некоторые черты, характерные для триллеров: напряжение, эмоции, ожидание катастрофы. Однако ни ему, ни сценаристу придумывать что-либо особое не придется: реальность красноречивее любых слов и ракурсов.