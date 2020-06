Инновационные фары для новой "ГАЗели" будут делать в Беларуси

Инновационные фары для "ГАЗели" следующего поколения будут выпускать в Беларуси - на заводе "Руденск", который является одним из крупнейших производителей оптики для автомобилей в СНГ.

Новую "ГАЗель" Горьковский автозавод представил осенью 2019 года на выставке Comtrans, она имеет в названии приставку NN (New Next или Next Next), сейчас ее готовят к производству. Особенность фар "ГАЗели NN" заключается в том, что они полностью светодиодные, лампы накаливания в них не использованы в принципе.

"Руденск" уже выпустил партию фар для "ГАЗели NN" - ими ГАЗ комплектует недавно запущенный в производство низкопольный автобус "ГАЗель Сити".

Светодиодные фары делают на оборудовании итальянского производства. Пока не все этапы изготовления можно автоматизировать, поэтому в процессе задействован и ручной труд: где-то нужно провода припаять, какие-то платы в цепочку соединить, пишет ABW.by со ссылкой на главного инженера предприятия Сергея Сташевича.

Напомним, от "Некста" нынешнего образца "ГАЗель NN" отличается новым оперением, которое включает рельефную панель капота, другой бампер, решетку радиатора и крылья, а также совершенно новые фары (светодиодные и с линзами). Остальная часть кабины/кузова автомобиля прежняя.

NN также должна получить полностью новый интерьер - с современной архитектурой передней панели, более комфортабельным креслом водителя (20 видов регулировок), медиасистемой с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и другим оборудованием. В оснащении главным новшеством может стать комплекс систем помощи водителю ADAS.

Под капот новой "ГАЗели" будут ставить турбодизель Volkswagen EA189 с системой впрыска common rail. Мощность мотора - 136 л.с., крутящий момент - 340 Нм. Серийное производство полной линейки "ГАЗелей NN" должно начаться в 2021 году.