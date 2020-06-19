Распоряжение губернатора Костромской области от 19 июня 2020 года № 314-р "О внесении изменения в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 18 июня 2020 года № 32, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р, от 04.04.2020 № 173-р, от 17.04.2020 № 201-р, от 29.05.2020 № 258-р, от 08.06.2020 № 288-р, от 11.06.2020 № 299-р) следующее изменение:

пункт 4.7 признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников







