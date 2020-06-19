Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, вылечился от коронавируса. Об этом сообщил тренер спортсмена Хавьер Мендес.

"Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес", - сказал Мендес, чьи слова приводит ТАСС.

Проблемы со здоровьем у Абдулманапа Нурмагомедова начались в конце апреля. Сначала его госпитализировали в Дагестане, а позже перевезли в одну из больниц в Москве. У отца чемпиона выявили коронавирус, он перенес инсульт и неделю пробыл в коме.