Помпео рассказал о лжи и предательстве Болтона

Книга Джона Болтона о Белом доме лживая, а сам он предатель. Так госсекретарь США Майк Помпео отозвался о бывшем советнике президента Дональда Трампа по безопасности.

"Болтон распространяет целый ряд лживых утверждений, натянутой полуправды и прямых измышлений. В своем последнем публичном качестве он нанес ущерб Америке, злоупотребив доверием народа", - со ссылкой на заявление Помпео пишет РИА Новости.

Сегодня, 19 июня, в Вашингтоне суд рассмотрит требование Минюста приостановить выход книги Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома". Администрация президента ранее заявляла, что экс-советник по национальной безопасности не согласовывал с властями содержание мемуаров. А в издательстве сообщили, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя еще не поступила в продажу.