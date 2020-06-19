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19.06.2020 17:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Работавшая в купальнике медсестра снялась в рекламе спортивного бренда

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Медсестра из Тульской области, прославившаяся работой c больными COVID-19 в купальнике под спецкостюмом, снялась в рекламе одежды для спорта и фитнеса. Основатель и главный дизайнер бренда Анастасия Задорина написала в соцсети, что считает ее символом "эры коронавируса".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Медсестру Надежду Жукову компания пригласила в качестве героини съемки в преддверии Дня медика, который будут отмечать 21 июня. По словам Задориной, ее и в дальнейшем намерены приглашать для участия в "социальных активностях".

Надежда Жукова рассказала в интервью на сайте компании, что с началом вспышки коронавируса ее перевели в инфекционную больницу. И еще, что у нее "легкая рука" - уколы делает не больно и капельницы ставит почти безболезненно. А в планах - поступление в мединститут.

"Меня многие спрашивают, не боюсь ли я заразиться коронавирусом? Сейчас страха нет. Я просто делаю свою работу", - написала девушка.

Анастасия Задорина также сообщила в соцсети, что компания готова оказать поддержку областной клинической больнице, где работает героиня.

Напомним, в конце мая в интернете появилось фото медсестры Тульской областной клинической больницы, работающей в инфекционном госпитале с больными COVID-19, в купальнике под спецкостюм. Случай вызвал бурные дискуссии, региональный минздрав даже вынужден был слегка попенять девушке. Но ее поддержали сотни медиков, в ее защиту высказался глава региона и главврач Тульской областной больницы. К слову, как пояснила Надежда Жукова, под защитным костюмом у нее был не купальник, а топ и шорты для фитнеса.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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