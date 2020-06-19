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19.06.2020 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело об истязаниях семилетней девочки в Ингушетии направлено в суд

Текст: Тимур Алиев

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы и ее 44-летнего сожителя, сообщает надзорное ведомство региона.

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Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее психическое расстройство, в отношении малолетнего, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, женщина в декабре 2018 года поселила свою 7-летнюю племянницу по месту своего жительства в городе Сунжа, где она проживала с сожителем и двумя малолетними детьми.

Как выяснили следователи, в течение полугода женщина и ее сожитель систематически избивали девочку. Поводом служила даже маленькая провинность.

Следствие огласило страшные эпизоды: они связывали веревкой руки девочки и подвешивали ее за деревянную балку. Кроме того, женщина насильно усаживала ребенка на разогретую металлическую крышку газовой печи. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения, которые впоследствии привели к ампутации части правой руки.

От систематического причинения физических страданий у ребенка развилось психическое расстройство. Девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где ее состояние улучшилось.

В июле 2019 года Верховный Суд Ингушетии не усмотрел нарушений в решении первой инстанции, избравшей местной жительнице меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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"Материалы уголовного дела направлены в Сунженский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу. Прокуратурой организована проверка своевременности и полноты проводимой работы органами системы профилактики с семьей ребенка. По ее результатам в адрес должностных лиц ряда ведомств внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - проинформировали в надзорном ведомстве.

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