Москву и Севастополь свяжет прямой поезд

С 1 июля пассажирский поезд дальнего следования "Таврия" Санкт-Петербург - Севастополь начнет следовать на полуостров через Казанский вокзал Москвы. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

После запуска в декабре 2019 года поезда №27/28 Москва - Симферополь и №7 Санкт-Петербург - Севастополь многие севастопольцы просили связать город-герой прямым маршрутом со столицей России. И теперь это пожелание услышано.

- Пассажиры из столицы смогут без пересадок добираться по железной дороге до Севастополя, - уточнили в пресс-службе. - Также Москва появится в расписании состава Севастополь - Санкт-Петербург. Продажа билетов для посадки или высадки в Москве откроется 22 июня, будут доступны места в плацкартных и купейных вагонах.

Поезд Санкт-Петербург - Севастополь будет прибывать на Казанский вокзал столицы в 22 часа 25 минут и пробудет на стоянке 53 минуты. В обратном направлении поезд будет останавливаться в Москве в 01 час 30 минут и отправляться далее после 39-минутной стоянки.

Как и в остальных составах "Таврии", на маршруте Санкт-Петербург - Москва - Севастополь во всех вагонах будут работать системы климат-контроля, индивидуальные приборы освещения и розетки. Также пассажирам будет доступен информационно-развлекательный сервис "Таврия" с онлайн-библиотекой, музыкой и кинофильмами.

Напомним, ранее объявлено о старте новых железнодорожных маршрутов в Крым из Екатеринбурга и Кисловодска с конца июня.