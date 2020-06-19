В Свердловской области разрешат спорт и откроют массажные салоны

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал сегодня указ о дальнейшем снятии некоторых ограничений, введенных в регионе из-за распространения COVID-19.

"Ежедневное количество заболевших держится примерно на одном уровне, коэффициент распространения инфекции меньше единицы", - пояснил он, подчеркнув, что это не отменяет масочного режима, соблюдения дистанции и самоизоляции для пожилых.

Так, в области возобновят физкультурные и спортивные мероприятия на стадионах и открытых площадках. Также губернатор допустил снятие ограничений на торговлю алкоголем (ранее было введено правило, по которому магазины продавали его только с 10 утра до семи вечера), косметологических и массажных салонов, и на работу фитнес-центров (но только в том случае, если речь идет об индивидуальных тренировках).

Указ опубликован на портале правовой информации.

Ранее оперштаб доложил о вновь выявленных случаях коронавирусной инфекции: 254 за минувшие сутки (итого с начала пандемии - 10501 случай). Состояние 104 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 40 человек из этого числа подключены к аппаратам ИВЛ. "Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов - 64", - передает ведомство.

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