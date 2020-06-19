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19 июня 2020 г.

Указ губернатора Свердловской области от 19 июня 2020 года № 328-УГ "О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ и от 15.06.2020 № 317-УГ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 слова "настоящего пункта" заменить словами "настоящей части";

2) пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

"Установить, что на территории Свердловской области допускается проведение официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта открытого типа с количеством посетителей, не превышающим 10 процентов от вместимости соответствующего объекта, по согласованию с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

3) подпункт 4 части первой пункта 3 признать утратившим силу;

4) подпункт 5 части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:

"5) работу организаций, оказывающих услуги общественных бань, услуги фитнес-центров (за исключением организации индивидуального тренировочного процесса), спа-услуги общеоздоровительные и релаксирующие (за исключением организаций, имеющих лицензию на право осуществления медицинской деятельности);".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев



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