Специалисты расшифровали геном "пекинского" коронавируса

Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.

"В частности, Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал геном вируса, найденного у заболевших в Пекине (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02) и геном вируса, найденного в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03). Данные переданы для использования международным сообществом", - со ссылкой на заявление китайского Центра пишет РИА Новости.

Напомним, 14 июня Пекин объявил о новых случаях заражения коронавирусом. Вспышка была зафиксирована на крупнейшем продуктовом рынке китайской столицы. Это ведущая торговая площадка, на которой ежедневно продаются десятки тонн морепродуктов, овощей и фруктов. За минувшую неделю власти регистрировали в день порядка 30 новых случаев заражения COVID-19.