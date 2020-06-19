В США застреливший афроамериканца полицейский сдался властям

В американской Атланте (штат Джорджия) экс-полицейский Гаррет Ролф сдался властям после выдачи на него и его напарника ордера на арест. Ролфу его напарнику Броснону вменяется в вину убийство чернокожего Рейшарда Брукса при попытке его задержания, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Ордер на арест был выдан несколькими часами ранее и у отстраненных от службы полицейских было время добровольно явиться в прокуратуру.

Напомним, что инцидент произошел 12 июня: полицейские обнаружили Брукса спящим в машине в состоянии алкогольного опьянения. При попытке проверить его документы Брукс оказал сопротивление, отнял у полисмена электрошокер и попытался скрыться. Ролф выстрелил несколько раз в убегавшего и тот скончался от ранений в больнице.

Сам Ролф обвиняется в убийстве, а его напарник в нападении на задержанного. Инцидент вызвал широкий резонанс в городе: прошли массовые волнения, а начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку.