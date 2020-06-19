Вдова, сын и брат погибшего признаны потерпевшими по делу о ДТП с Ефремовым

Потерпевшими по делу о дорожно-транспортном происшествии, совершенном по вине известного актера Михаила Ефремова, признаны вдова, сын и брат погибшего в аварии 57-летнего водителя-курьера Сергея Захарова. Об этом в пятницу сообщают информагентства со ссылкой на адвоката семьи погибшего Александра Добровинского.

"Вдова погибшего Маргарита Захарова и их сын Виталий также признаны потерпевшими в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова. Мы передали ведущему дело следователю соответствующие ордера. Сразу уточню, брат погибшего Валерий также является потерпевшим, и все трое являются моими доверителями", - цитирует ТАСС адвоката.

Александр Добровинский также рассказал, что ранее обсуждал с семьей погибшего возможность поездки следователя к матери Сергея Захарова в Рязань "для подписания аналогичных документов о признании и ее потерпевшей в данном деле".

Адвокат также высказался по теме возможной денежной компенсации родственникам погибшего. Ранее в видеообращении Михаил Ефремов сказал, что хотел бы выплатить деньги родным погибшего по его вине мужчины.

"Подчеркну: никаких денежных компенсаций от Ефремова потерпевшие не примут. Меня много раз просили убедить семью взять деньги. Даже под предлогом того, что Михаил Ефремов якобы все равно получит не больше 5-7 лет условного наказания. Я не хочу ни обсуждать, ни спекулировать на теме возможного приговора. Надеюсь на справедливый суд", - заключил Добровинский.

Напомним, вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, умер позднее в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.