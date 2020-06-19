Указ губернатора Воронежской области от 19 июня 2020 года № 251-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

- в абзаце первом слова "до 21 июня 2020 года" заменить словами "до 28 июня 2020 года";

- подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания:

" - организаций, осуществляющих торговлю мебелью;".

1.2. В пункте 4:

- подпункты "а", "б" признать утратившими силу;

- абзац двадцать восьмой признать утратившим силу.

1.3. Пункт 6 дополнить подпунктами "в", "г" следующего содержания:

"в) в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах;

г) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования донора к месту (от места) сдачи крови и (или) ее компонентов;

- следования к месту (от места) работы (службы), выполнения служебных обязанностей при наличии справки, выданной работодателем по месту работы (службы) гражданина, и (или) служебного удостоверения;

- помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по оказанию транспортных услуг и услуг доставки;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

- следования к месту проживания (пребывания);

- осуществления индивидуальных занятий спортом и прогулок на улице при условии соблюдения социальной дистанции;

- посещения судов, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов, органов административной юрисдикции на основании вызовов в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру, суд, органы административной юрисдикции;

- посещения судебно-экспертных учреждений, адвокатов, нотариусов;

- посещения мест обучения по военно-учетным специальностям в образовательных организациях Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" при наличии соответствующей справки образовательной организации;

- посещения гражданами по повестке военного комиссариата, а также сопровождающими их лицами мест медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора, заседаний призывной комиссии, мест отправки к месту прохождения военной службы, военных комиссариатов;

- посещения медицинских, аптечных, ветеринарных организаций;

- доставки добровольцами (волонтерами) лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан.".

1.4. В пункте 8 слова "подпунктом "б" пункта 4" заменить словами "подпунктом "г" пункта 6".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







