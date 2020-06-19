В мире
19.06.2020 11:15
Текст: Юрий Сизов

Завершается сбор подписей для поддержки выдвижения кандидатов в президенты Беларуси

Срок, отведенный в Беларуси на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, завершается 19 июня, констатирует БЕЛТА, уточняя, что пятница объявлена последним днем сдачи подписных листов в территориальные избирательные комиссии.
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Виктор Толочко/РИА Новости

Практически за месяц, начиная с 21 мая, инициативным группам претендентов на высший государственный пост, поясняет агентство, нужно было заручиться поддержкой не менее 100 тысяч совершеннолетних граждан РБ, обладающих избирательным правом.

Достоверность подписей избиркомы проверяют в десятидневный срок после сдачи подписных листов. С 20 июня по 4 июля, на этапе выдвижения, потенциальные кандидаты предоставляют в ЦИК необходимые для регистрации документы. Она пройдет с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как уже информировал "СОЮЗ", нижняя палата белорусского парламента назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа.

Что касается подведения итогов голосования, то Центризбирком должен из завершить не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее, чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

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