МВД начало проверку после убийства в Воркуте двух сотрудников полиции

По указанию министра внутренних дел по Республике Коми Андрея Сицского в Воркуту направлена рабочая группа, состоящая из представителей МВД региона, сообщает официальный сайт ведомства.

Проверка начата после того, как в гараже отдела МВД города Воркуты были обнаружены тела двух сотрудников полиции с множественными ранениями. По подозрению в убийстве задержан их коллега.

В сообщении уточняется, что на месте происшествия члены рабочей группы дадут комплексную оценку всем обстоятельствам произошедшего. По результатам будет принято решение, в том числе, и о мерах дисциплинарного воздействия в отношении руководителей ОМВД России по городу Воркуте.

Напомним, ночью 20 июня на территории гаражного комплекса в Воркуте были обнаружены тела 38-летнего начальника отделения по обслуживанию ОМВД РФ и 49-летнего вольнонаемного слесаря, работавшего в полиции. По подозрению в их убийстве по горячим следам был задержан 40-летний водитель дежурной части. В его отношении возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, преступление было совершено на бытовой почве.